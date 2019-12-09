Онлайн версія культового Subiekt’а українською мовою

Кількість людей, які вирішили переїхати до Польщі в цілях заробітку та бізнесу, надалі зростає. Найбільшу групу становлять українці - зараз у Польщі близько 1,2 мільйона. Понад 1/4 громадян України, які працюють у Польщі, розглядають можливість відкриття власного бізнесу у нашій країні. Російська та українська версії програми «Subiekt 123» були створені для компаній, які вже влаштовують працівників зі Сходу, планують розширити свою діяльність на нові ринки, а також підприємців з України та Росії, які вирішили розпочати свій бізнес чи філію в Польщі. Наразі понад 3000 Українців ведуть власний бізнес у нашій країні, в тому числі ресторани, магазини, торгові точки, а також інноваційні стартапи.

– Українська версія Subiekta 123 - хіт! Я відразу почав його використовувати – говорить Олександр Кривошея, голова правління "Brat 2" що базується у Кракові, яка займається виробництвом та розповсюдженням пластикової упаковки, особливо плівок із ПЕ, ПП, stretch hood та бар'єрної плівки. –Програма для онлайн-виставлення рахунків інтуїтивно зрозуміла, проста та зручна, а україномовна версія значно полегшує нашу роботу. Дозволяє між іншим уникнути помилок спричинених неправильним перекладом в доступних онлайн перекладачах з польської чи англійської на мою рідну мову. – додає Олександр Кривошея.

Українська та російська версії Subiekta 123 доступні за базовою ліцензією та не оплачуються додатково. Документи про продаж, створені за допомогою програми, видаються польською мовою. Також було створено дві мовні версії сторінки subiekt123.pl.

Subiekt - найчастіше вибираний бренд програм для продажів у Польщі. Subiekt 123 (Subiekt раз два три) належить до того ж сімейства програм. Це онлайн-програма, пристосована до потреб компаній, які шукають простий та інтуїтивний інструмент обслуговування продажів без важкого управління складом. Програма дозволяє швидко видавати квитанції або рахунки-фактури, включаючи періодичні рахунки-фактури, просте управління послугами та товарами, збирання інформації про клієнтів в одному місці, генерування файлів JPK, а також гарантує миттєвий доступ до розкладу дебіторської заборгованості та зобов'язань перед підрядниками, податковою службою та ZUS.

Subiekt 123 - це програма, яка розвивається разом із бізнесом. Користувачі мають можливість підключення подальших модулів та функцій залежно від потреб, що виникають під час розвитку фірми. Стандартна плата включає повний доступ до всіх основних функцій. Щоб розпочати роботу з Subiekt 123, просто відвідайте веб-сайт subiekt123.pl, а потім увійдіть або зареєструйте обліковий запис.

Subiekt 123 для клієнтів бухгалтерій

Subiekt 123 був інтегрований з програмами бухгалтерського обліку InsERT nexo, завдяки чому комерційні документи можна негайно надсилати в електронному вигляді до бухгалтерії. Це величезне прискорення та полегшення бухгалтерської роботи. Більше того, бухгалтерія, яка купує спеціальну ліцензію Subiekta 123 для бухгалтерій, може безкоштовно надавати доступ до програми всім своїм клієнтам.

Більше subiekt123.pl.

InsERT S.A. є найбільшим виробником програмного забезпечення для компаній за кількістю проданих ліцензій. Стратегія компанії полягає у створенні високоякісних програм, які є одночасно зручними та універсальними для задоволення потреб дуже різних клієнтів. На сьогоднішній день InsERT продав майже 750 тис. ліцензій, а програмні рішення пропоновані компанією, неодноразово завойовували найвищі звання та нагороди. Оферта компанії включає комплексні рішення для підтримки малого та середнього бізнесу, починаючи від роботи з відділом продажів та управління складами, до програм бухгалтерського обліку та фінансування, рішень для відділів персоналу та програм для індивідуальних користувачів. www.insert.com.pl