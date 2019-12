Onlinowa wersja kultowego Subiekta także po ukraińsku

Wciąż rośnie liczba osób, które decydują się na przeprowadzkę do Polski w celach zarobkowych i biznesowych. Największą grupę stanowią Ukraińcy – obecnie jest ich w Polsce około 1,2 mln. Ponad 1/4 pracujących w Polsce obywateli Ukrainy rozważa otwarcie w naszym kraju własnego biznesu. Wskazują przede wszystkim na usługi i handel. Rosyjska i ukraińska wersja programu Subiekt 123 powstała z myślą o firmach, które już zatrudniają pracowników ze Wschodu, planują rozszerzyć swoją działalność o nowe rynki, a także o przedsiębiorcach z Ukrainy i Rosji, którzy decydują się na uruchomienie w Polsce swojego biznesu czy oddziału firmy. Obecnie ponad 3 tys. Ukraińców prowadzi w naszym kraju własną działalność, są to m.in. restauracje, sklepy, punkty usługowe, a także innowacyjne start-upy

– Ukraińskojęzyczna wersja Subiekta 123 jest strzałem w dziesiątkę! Od razu zacząłem z niej korzystać – mówi Oleksandr Kryvosheia, prezes zarządu firmy Brat 2 z siedzibą w Krakowie, która zajmuje się produkcją i dystrybucją opakowań z tworzyw sztucznych, zwłaszcza folii z nadrukiem PE, PP, stretch hood i barierowych. – Aplikacja do fakturowania online jest intuicyjna, zrozumiała, prosta i wygodna, a wersja ukraińskojęzyczna bardzo ułatwia nam pracę. Pozwala m.in. unikać błędów spowodowanych nieprawidłowym tłumaczeniem w dostępnych translatorach z wersji polskiej lub angielskiej na mój ojczysty język – dodaje Oleksandr Kryvosheia.

Wersje ukraińska i rosyjska Subiekta 123 są dostępne w ramach podstawowej licencji i nie są dodatkowo płatne. Dokumenty sprzedażowe generowane za pomocą aplikacji wystawiane są w języku polskim. Powstały też dwie wersje językowe strony subiekt123.pl.

Subiekt to najczęściej wybierana marka programu sprzedażowego w Polsce. Subiekt 123 (Subiekt raz dwa trzy) należy do tej samej rodziny. To aplikacja online skrojona na potrzeby firm szukających prostego i intuicyjnego narzędzia do obsługi sprzedaży, bez skomplikowanego zarządzania magazynem. Program umożliwia szybkie wystawianie paragonów lub faktur, w tym faktur cyklicznych, łatwe zarządzanie usługami i towarami, gromadzenie informacji o klientach w jednym miejscu, generowanie plików JPK, a także gwarantuje błyskawiczny dostęp do terminarza należności oraz zobowiązań wobec kontrahentów, urzędu skarbowego i ZUS.

Subiekt 123 to aplikacja, która rośnie razem z biznesem. Użytkownicy mają możliwość włączania kolejnych modułów i funkcji w zależności od potrzeb pojawiających się w trakcie rozwoju firmy. Standardowa opłata obejmuje pełen dostęp do wszystkich funkcji podstawowych. Aby rozpocząć pracę z Subiektem 123, wystarczy wejść na stronę subiekt123.pl, a następnie zalogować się lub zarejestrować konto.

Subiekt 123 dla klientów biur rachunkowych

Subiekt 123 został zintegrowany z programami księgowymi InsERT nexo, dzięki czemu dokumenty handlowe mogą od razu trafiać w postaci elektronicznej do biura rachunkowego. To olbrzymie przyspieszenie i ułatwienie pracy księgowej. Co więcej, biuro rachunkowe, które zakupi specjalną licencję Subiekta 123 dla biur rachunkowych, może bezpłatnie udostępniać aplikację wszystkim swoim klientom.

InsERT S.A. jest największym w kraju – pod względem liczby sprzedanych licencji – producentem oprogramowania dla firm. Strategia firmy polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał blisko 750 tys. licencji, a rozwiązania oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia. Oferta firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych. www.insert.com.pl