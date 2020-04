Nie trać klientów przez pandemię, sprzedawaj i działaj online. InsERT stawia na online i mocno obniża ceny

Według Google Trends, w ciągu ostatnich dwóch tygodni marca popularność frazy „zakupy online” wzrosła w Polsce ponad dwudziestokrotnie i w pierwszych dniach kwietnia utrzymywała mocną tendencję wzrostową. W czasie pandemii i ograniczeń w handlu oraz w kontaktach osobistych sprzedaż i aktywność biznesowa masowo przenoszą się do online’u.

– Aby nie tracić klientów, właściciele tradycyjnych sklepów stacjonarnych i punktów usługowych są zmuszeni do jak najszybszego przeprofilowania swojej działalności na internetową – mówi Tomasz Sokołowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Insercie. – Niewykluczone, że doświadczenia wyniesione z obecnej sytuacji trwale zmienią preferencje Polaków i po pandemii popularność zakupów w sieci będzie rosła jeszcze szybciej niż przed nią – dodaje.

InsERT oferuje szybki sposób na uruchomienie własnego e-sklepu dzięki aplikacji vendero, która umożliwia sprzedaż produktów w połączeniu z powszechnie używanym na rynku systemem sprzedażowym Subiekt (nexo i GT). Obecnie aplikacja dostępna jest w cenie obniżonej o 150 zł. Co ważne, aby sprzedawać w sieci przy użyciu vendero, nie trzeba posiadać specjalistycznej wiedzy informatycznej czy znać się na tworzeniu stron i sklepów internetowych. Ponadto korzystający z aplikacji mają do dyspozycji specjalny przewodnik, który prowadzi ich przez kolejne kroki niezbędne do stworzenia e-sklepu.

Użytkownicy vendero nie muszą mieć własnego serwera ani strony internetowej. Aplikacja daje możliwość skorzystania z bezpłatnego hostingu i indywidualnego adresu www dla e-sklepu. Pełna integracja z Subiektem GT i Subiektem nexo powoduje, że wybrane towary z programu sprzedażowego są automatycznie dodawane do e-sklepu, a zmówienia składane w internecie – przekierowywane bezpośrednio do Subiekta.

Więcej o vendero w niższej cenie: https://www.insert.com.pl/aktualnosci/informacje/2020/vendero_150_zl_taniej.html

Uwzględniając sytuację przedsiębiorców i specjalistów w czasie epidemii koronawirusa, InsERT już wcześniej obniżył o 1/3 ceny licencji na pracę zdalną/oddziałową do programów InsERT GT oraz aż o połowę ceny e-learningowych szkoleń z zakresu księgowości, finansów, kadr i prawa w obszarze prowadzenia biznesu, a także obsługi programów producenta.

