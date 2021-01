Kaczmarski Inkasso i InsERT pomagają firmom zachować płynność finansową

Usługa windykacji bezpośrednio z programów dla firm

Koronawirus zmobilizował małe i średnie przedsiębiorstwa do korzystania z usług dostępnych online. Poszukują one szybkich i prostych rozwiązań, także w zakresie odzyskiwania należności od kontrahentów. Od stycznia usługa windykacyjna Kaczmarski Inkasso jest dostępna bezpośrednio w systemach InsERT. Otwiera nowe możliwości setkom tysięcy firm, które wykorzystują te popularne programy w działalności biznesowej.

Obecnie główną przyczyną niepłacenia w terminie swoim kontrahentom jest spadek sprzedaży i liczby zamówień w firmach. W badaniu „Zatory płatnicze” Krajowego Rejestru Długów z czerwca 2020 r. 95 proc. przedstawicieli MŚP przyznaje, że właśnie w tego powodu zdarzają im się opóźnienia w płatnościach, niezależnie od wielkości zatrudnienia i branży. Inne przyczyny to oczekiwanie na uregulowanie zaległości przez klientów (47 proc.) oraz wyższy priorytet innych płatności, jak raty kredytu, wynagrodzenia czy składki ZUS. Podaje tak blisko 41 proc. badanych. Niemal co czwarte przedsiębiorstwo nie ukrywa, że akumuluje pieniądze, aby móc podtrzymać swoją działalność.

Windykacja bezpośrednio z systemu księgowego, sprzedażowego i ERP

– W obecnej sytuacji ekonomicznej utrzymanie płynności finansowej jest priorytetem dla przedsiębiorców. Dlatego wspólnie z naszym partnerem InsERT udostępniliśmy możliwość zlecenia przeterminowanych płatności do windykacji bezpośrednio z programów księgowych. Wystarczy wybrać przeterminowaną fakturę i dwoma kliknięciami przekazać ją do nas. Trafi ona od razu do doświadczonych negocjatorów, którzy potrafią tak poprowadzić działania, aby przedsiębiorca mógł odzyskać pieniądze i jednocześnie zachować dobre relacje z kontrahentem – mówi Jakub Kostecki, prezes Zarządu Kaczmarski Inkasso.

To praktyczne rozwiązanie, które pozwala skupić się na właściwej działalności biznesowej oraz zyskać większą swobodę w planowaniu finansów. W ten sposób przedsiębiorcy oszczędzają zarówno pieniądze, jak i czas.

– Cieszymy się z nowej praktycznej funkcjonalności w naszych programach. Unikalnej i jednocześnie, z perspektywy przedsiębiorców, dość oczywistej. Zlecenie windykacji kilkoma kliknięciami w naturalnym środowisku pracy, to oszczędność czasu i możliwość skupienia się na sednie prowadzonej działalności. Jesteśmy przekonani, że pomoże ona naszym klientom poprawić swoją kondycję finansową w tych niełatwych czasach – mówi Jarosław Szawlis, prezes Zarządu InsERT.

Prowizja tylko za sukces

Przebieg procesu windykacji można śledzić w aplikacji. Istotne jest to, że prowizja za odzyskanie należności naliczana jest wyłącznie w przypadku sukcesu, gdy zaległe pieniądze znajdą się na koncie klienta.

Aby zagwarantować wysoką skuteczność swoich działań, Kaczmarski Inkasso stosuje komplet sprawdzonych narzędzi i rozwiązań, takich jak telefoniczne negocjacje dotyczące spłaty zadłużenia, wysyłka maili i SMS-ów z przypomnieniem o płatności czy pozyskiwanie dodatkowych informacji o kontrahencie. Mocną stroną Kaczmarski Inkasso jest ścisła współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej, gdzie może upubliczniać dane dłużników, a także możliwość wystawienia wierzytelności na sprzedaż na giełdzie długów.

Windykacja na koszt dłużnika

Pilnowanie dyscypliny finansowej kontrahentów nie jest łatwe, a samodzielne dochodzenie zapłaty od partnerów to dodatkowe wyzwanie. Tymczasem firma windykacyjna ma wysokie kompetencje negocjacyjne oraz dobrą znajomość poszczególnych branż gospodarki.

Dochodzenie należności może być dla wierzyciela bezpłatne – wystarczy, że skorzysta z opcji obciążenia dłużnika kosztami windykacji. Pozwala na to Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W tym przypadku Kaczmarski Inkasso bezpłatnie wyegzekwuje ten koszt.

Usługa windykacji jest dostępna w programach InsERT: Subiekt nexo, Subiekt nexo PRO, Rachmistrz nexo, Rachmistrz nexo PRO, Rewizor nexo, Rewizor nexo PRO, Subiekt GT, Rewizor GT, Subiekt 123 oraz Navireo ERP.

Więcej informacji na stronie https://www.insert.com.pl/odzyskaj_naleznosci/odzyskaj_naleznosci.html.

Kaczmarski Inkasso to ekspert z zakresu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami. Od ponad 28 lat obsługuje na masową skalę zarówno klientów strategicznych: banki, firmy pożyczkowe, leasingowe, telekomy, ubezpieczycieli, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa ze wszystkich branż. Zapewnia kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony transakcji handlowych, gwarantując wysoki standard zarządzania wierzytelnościami. Działania prowadzone są zgodnie z Kodeksem Etycznym Związku Przedsiębiorstw Finansowych, którego firma jest członkiem. Usługa windykacji Kaczmarski Inkasso była wielokrotnie wyróżniana jako najlepszy produkt dla firm.

InsERT jest największym w kraju – pod względem liczby sprzedanych licencji – producentem oprogramowania dla firm. Strategia firmy polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał ponad 780 tys. licencji, a systemy oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia. Oferta firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych.