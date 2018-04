Ogólnopolski dystrybutor dywanów rozwija biznes dzięki ERP Navireo

Dotychczas Marbex używał, zarówno w centrali, jak i oddziałach, tzw. systemów pudełkowych. Jednak ze względu na niezwykle dynamiczny rozwój, firma potrzebowała bardziej zaawansowanych narzędzi, umożliwiających kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem oraz zintegrowanie wszystkich procesów i informacji w jednym systemie. Konieczne było także zespolenie 3 oddziałów z platformą internetową B2B.

Po analizie dostępnych na rynku rozwiązań, Marbex zdecydował się na wdrożenie Navireo ERP.

– Mieliśmy już pozytywne doświadczenia z programami InsERT, więc przejście na Navireo ERP było naturalną koleją rzeczy przy rozroście firmy – mówi Elżbieta Nowak, wiceprezes zarządu Marbex Sp. z o.o. – System przyspieszył naszą pracę, automatyzując wiele czasochłonnych procesów, w tym takich, jak otrzymywanie zamówień od kontrahentów czy przyjmowanie towarów od dostawców. Navireo pozwoliło nam na wdrożenie wielu dedykowanych rozwiązań – dodaje Elżebieta Nowak.

Architektura oraz funkcjonalność systemu dawały najwyższą gwarancję realizacji założeń rozwojowych firmy. Można było bezproblemowo zachować i przenieść informacje z poprzednio używanych programów, zintegrować oddziały i umożliwić im pracę on-line. Analiza potrzeb biznesowych wykazała, że oprócz szerokiej, standardowej funkcjonalności systemu, wdrożonych zostanie ponad 30 modułów, stworzonych specjalnie na potrzeby przedsiębiorstwa. System Naviero ERP, programistyczna Sfera Navireo oraz doświadczony zespół firmy wdrożeniowej dawały gwarancję sprawnej realizacji wyznaczonych celów.

Wdrożenie systemu Navireo ERP przyspieszyło rozwój firmy. Przedsiębiorstwo zyskało m.in. wspólną bazę magazynową, dzięki czemu komunikacja i współpraca między poszczególnymi działami uległa znaczącej poprawie. Możliwość swobodnego wzbogacania kartotek systemu o pola własne pozwoliła na przeprowadzanie dokładniejszych analiz potrzeb firmy, co przełożyło się na łatwiejszą współpracę z dostawcami.

Marbex uzyskał również możliwość automatycznego generowania przecen, integrację z sieciami handlowymi (ECOD), automatyczną kompletację towarów, integrację z systemem B2B, moduł kurierski do obsługi wysyłek, moduł do generowania dokumentów przecen oraz moduł generowania zamówień do dostawców z analizą sprzedaży. Otrzymał także nową funkcjonalność do współpracy z kolektorem danych, a także opcję stosowania różnych cen dla oddziału czy lokalizacji.

Za skutecznie zrealizowane wdrożenie odpowiedzialna była firma Atisoft.

Marbex jest bezpośrednim importerem dywanów z całego świata, obecnym na polskim rynku od 1991 roku. W ofercie firmy znajdują się produkty najlepszych i największych światowych producentów, w tym między innymi z Polski, Belgii, Turcji, Ukrainy, Indii, Chin, Egiptu czy Nepalu. Przedsiębiorstwo jest kreatorem przyszłych stylów i trendów w branży, co daje jego odbiorcom przewagę na konkurencyjnym rynku. Od wielu lat jest także stałym uczestnikiem największych tragów dywanowych na świecie, np. Dometexu w Hanowerze i Szanghaju, a także innych wystaw w kraju i za granicą, w tym Turcji i Indiach. Głównym celem firmy na przyszłość jest umocnienie się na pozycji lidera hurtowego rynku dywanów w Polsce.



Navireo to system klasy ERP adresowany do firm z sektora MŚP stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. System można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników. Pomimo bogatej funkcjonalności pozostaje przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Rozbudowa Navireo jest bardzo prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem bibliotece programistycznej możliwe jest stworzenie rozwiązań spełniających nawet bardzo nietypowe wymagania klienta. Modułowa budowa sprawia, że nie ma konieczności wdrażania całego systemu. Więcej informacji: www.navireo.pl

InsERT S.A. jest największym w kraju – pod względem liczby sprzedanych licencji – producentem oprogramowania dla firm. Strategia firmy polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał ponad 680 tys. licencji, a rozwiązania oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia. Oferta firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych. Najbardziej popularne systemy Insertu to: Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo, Gestor nexo, systemy linii InsERT GT oraz ERP Navireo.