Systemy gotowe na split payment

Mechanizm dzielenia płatności będzie miał dobrowolny charakter, a o jego stosowaniu będzie decydował nabywca, czyli płatnik. Mechanizm będzie polegał na tym, że z płaconej wartości brutto faktury VAT, która wpłynie na konto sprzedawcy, bank automatycznie pobierze kwotę podatku od towarów i usług na osobny rachunek VAT, powiązany z rachunkiem rozliczeniowym. Split payment będzie dotyczył płatności pomiędzy firmami (B2B) w walucie PLN. Jeden przelew będzie mógł rozliczyć dokładnie jedną fakturę VAT.

Do obsługi nowego mechanizmu płatności większości firm powinien wystarczyć dobry, na bieżąco aktualizowany system. Najlepiej, aby było to narzędzie wbudowane w strukturę programu, który wspiera przedsiębiorcę w obsłudze biznesu, w tym sfery finansowo-księgowej.

Kluczową rolę odgrywa tutaj producent oprogramowania, który powinien na czas dostarczyć kompletne i na bieżąco aktualizowane rozwiązanie, pozwalające na obsługę przelewów w mechanizmie podzielonej płatności. Powinno ono maksymalnie ułatwiać zarządzanie tym procesem.

Wiodący na rynku oprogramowania dla MSP InsERT wprowadził już nowe rozwiązania w linii InsERT nexo (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor), InsERT GT (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor) oraz w systemie Navireo ERP. Użytkownicy tych systemów, w ramach aktywnego abonamentu, otrzymują wygodne i zrozumiałe w obsłudze narzędzia do obsługi mechanizmu podzielonej płatności.

Producent jest przygotowany również na rozszerzenie stosowania split payment. Jego specjaliści bacznie przyglądają się praktycznym aspektom stosowania mechanizmu, aby móc odpowiednio modyfikować systemy.

– Dużym ułatwieniem dla małych przedsiębiorców byłaby możliwość płacenia w mechanizmie split payment za pomocą karty płatniczej oraz możliwość zapłacenia podatku PIT z rachunku VAT. Jestem pewien, że mechanizm podzielonej płatności będzie się jeszcze zmieniał, zobaczymy, czy ustawodawca w przyszłości rozszerzy go o takie możliwości – mówi Bartosz Niedzielski, starszy menedżer produktu, InsERT S.A.

Nowe rozwiązania, związane z obsługą podzielonej płatności w systemach InsERT:

Rachunki i operacje bankowe

Rachunki bankowe

Do słownika rachunków bankowych został dodany nowy typ rachunku bankowego – VAT. Rachunek VAT jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym i w obrębie jednego banku może być powiązany z wieloma rachunkami rozliczeniowymi. Operacje na rachunku VAT są ograniczone i w większości przypadków są tworzone automatycznie, za pomocą nowego rodzaju operacji bankowych.

Operacje bankowe i Dyspozycje

Został wprowadzony nowy rodzaj operacji i dyspozycji bankowych - Podzielona płatność. Operacje takie muszą mieć podaną kwotę VAT. Nowy rodzaj tworzy 3 operacje: główną oraz transfery z i na rachunek VAT (dostępny jest parametr włączający tworzenie automatycznych transferów). Jeżeli w Parametrach bankowości włączony jest ten parametr, to po zapisaniu operacji bankowej o rodzaju Podzielona płatność (na przykładzie operacji bankowej BP na wartość 1230,00 i VAT 230,00) stworzone zostaną:

- na rachunku rozliczeniowym powstanie uznanie na kwotę 1230,00

- z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT zostanie wykonany transfer na kwotę -230,00

- na rachunku VAT powstanie uznanie na kwotę 230,00.

Pojawiły się również nowe operacje, możliwe do wykonania na rachunku VAT:

Przekazanie własne - transfer pomiędzy rachunkami VAT w obrębie jednego banku oraz Transfer VAT-> RR. Za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego możliwe będzie przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

Bankowość on-line i off-line

Zarówno bankowość on-line, jak i off-line, jest dostosowana do podzielonej płatności. Oznacza to, że można wysłać dyspozycję bankową w podzielonej płatności za pomocą formatu elixir lub on-line, pobrać wyciąg z mt-940 lub online. Dodatkowo bankowość on-line i off-line mają wsparcie do łączenia transferów na rachunki VAT z operacją główną.

Rozrachunki i rozliczenia

Podział rozrachunku na brutto i VAT

Rozrachunek o rodzaju należność lub zobowiązanie posiada dodatkowe pole Kwota VAT.

Przypisanie VATu do rozrachunku ma na celu podział wartości rozrachunku i VATu, potrzebny w trakcie późniejszych rozliczeń. W konfiguracji widoków rozrachunkowych pojawiły się nowe kolumny: Możliwa wpłata VAT (PP) oraz Możliwa wypłata VAT (PP) i wskazują nierozliczoną wartość VAT rozrachunku, która w przypadku rozliczenia podzieloną płatnością znajduje się na rachunku VAT. Rozrachunki powstałe z faktur VAT oraz zapisów księgowych VAT mają przypisaną wartość VAT.

Dla istniejących rozrachunków nierozliczonych można przepisać wartości VAT z dokumentów źródłowych dzięki Kreatorowi, dostępnemu z poziomu modułu Rozrachunki.

Rozliczanie rozrachunków

Rozrachunek mający przypisaną wartość VAT może być rozliczony w różny sposób: operacją kasową, operacją bankową lub operacją bankową o rodzaju podzielona płatność. Jeżeli rozliczenie odbywa się poprzez operację podzielona płatność, podział kwot VAT i brutto jest jasno określony. Gdy rozliczenie jest inne, niż podzielona płatność, kwota VAT pozostaje nieznana. Stąd też, przy rozliczeniach częściowych, rozliczenie odbywa się w pierwszej kolejności do wartości netto. Możliwy VAT na rozrachunku rozliczany jest po przekroczeniu kwoty netto lub gdy wartość VAT jest w spłacie określona (operacja bankowa o rodzaju podzielona płatność).

Raporty (linia nexo)

Zostały wprowadzone nowe Raporty, „Rozrachunki rozliczone podzieloną płatnością” oraz „Podzielona płatność – niepoprawne rozliczenia rozrachunków”. Pierwszy z nich pokazuje rozrachunki rozliczone operacjami bankowymi lub dyspozycjami o rodzaju Podzielona płatność. Przedstawia rozliczone i pozostałe do rozliczenia wartości samych rozrachunków, jak też wartości VAT.

Drugi raport wskazuje niepoprawne rozliczenia. Do niepoprawnych rozliczeń zaliczamy:

- rozliczenie płatnością podzieloną wielu rozrachunków,

- rozliczenie rozrachunku bez przypisanej wartości VAT,

- wartość VAT spłaty jest wyższa od kwoty rozrachunku.

Program nie blokuje takich rozliczeń, w każdym z tych przypadków pojawia się ostrzeżenie i można je zapisać.

InsERT S.A. jest największym w kraju – pod względem liczby sprzedanych licencji – producentem oprogramowania dla firm. Strategia firmy polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał ponad 680 tys. licencji, a rozwiązania oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia. Oferta firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych. Najbardziej popularne systemy Insertu to: Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo, Gestor nexo, systemy linii InsERT GT oraz ERP Navireo. www.insert.com.pl