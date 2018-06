InsERT Dobrą Marką 2018

Wyróżnienie Dobra Marka 2018 – Jakość, Zaufanie, Renoma jest przyznawane innowacyjnym, rozwojowym i rozpoznawalnym firmom, obecnym na polskim rynku. W ramach Programu już po raz dziewiąty zostały przeprowadzone badania, mające na celu określenie wartości, aktywności oraz rozpoznawalności poszczególnych marek. Przedmiotem analiz, dokonanych między innymi na podstawie ogólnodostępnych źródeł, były przede wszystkim: pozycja rynkowa poszczególnych marek i ich progres, jakość prezentowana przez dany produkt lub usługę oraz stopień zaufania konsumentów.

InsERT został w tych badaniach oceniony bardzo wysoko, dlatego Organizatorzy Programu przyznali jej tytuł Dobra Marka 2018 – Jakość, Zaufanie, Renoma w kategorii: Oprogramowanie dla firm. Wyróżnienie potwierdza najwyższą jakość produktu, a także świadczy o zaufaniu odbiorców i renomie marki.

InsERT i jego programy wspomagające zarządzanie firmą doceniają klienci i specjaliści. Potwierdzają to przyznawane regularnie nagrody i certyfikaty, takie jak Złoty Laur Klienta, IT Champion, Złoty Paragon, Solidna Firma, Przedsiębiorstwo Fair Play czy Gazele Biznesu. Strategia spółki polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które są jednocześnie przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania zróżnicowanych odbiorców. Oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy

z zakresu księgowości i finansów czy rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac.

W ciągu ostatnich lat producent wprowadził na rynek wiele nowych produktów, m.in. InsERT nexo – pakiet sześciu zintegrowanych programów, kompleksowo wspomagających zarządzanie, aplikację vendero, umożliwiającą założenie sklepu internetowego, witryny z ofertą lub firmowego serwisu, a także nowoczesną odsłonę systemu szybkiej sprzedaży detalicznej – Subiekt Sprint 2.

Dotychczas InsERT sprzedał blisko 700 tys. licencji, a do najbardziej popularnych systemów producenta należą: Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo, Gestor nexo, systemy linii InsERT GT, vendero oraz Navireo ERP. www.insert.com.pl