Navireo ERP filarem usług ING Księgowość

ERP sposobem na innowacyjną bankowość?

ING Usługi dla Biznesu, tworząc usługę pełnej księgowości dla klientów banku ING, poszukiwała systemu, który zintegruje wszystkie procesy związane z jej obsługą. Szukała także sprawdzonych programów księgowych, które, stanowiąc merytoryczny trzon nowego produktu, będą w pełni współpracować z wdrożonym systemem zarządczym.

– Po analizie dostępnych na rynku rozwiązań, wybraliśmy Navireo ERP. Decydującym czynnikiem okazała się elastyczność systemu oraz możliwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb tworzącej się firmy i naszych specyficznych usług. Postawiliśmy na rozwiązania sprawdzone i obecne na rynku od wielu lat – mówi Arkadiusz Kuczera, wiceprezes zarządu ING Usługi dla Biznesu S.A. odpowiedzialny za ING Księgowość.

– Navireo ERP integruje funkcjonalnie portal klienta z poszczególnymi operacjami, wykonywanymi dla konkretnych podmiotów po stronie biura – wyjaśnia Arkadiusz Kuczera. – Dzięki zaawansowanej automatyzacji i uproszczeniu wykonywanych czynności, operatorzy biura rachunkowego są w stanie obsłużyć nawet kilkadziesiąt firm na pełnej księgowości w tym samym czasie – podkreśla.

System umożliwił stworzenie zbiorczego zarządzania uprawnieniami oraz zakresem obsługiwanych podmiotów przez klienta, a także „podmiotów wzorcowych”, czyli charakterystycznych rozwiązań dla poszczególnych osobowości prawnych (sp. z o.o., fundacja itp.), rodzajów działalności (firma usługowa, produkcyjna itp.) i innych charakterystyk klientów.

Operator w biurze rachunkowym nie pracuje na poszczególnym podmiocie, ale na dokumencie, przesyłanym z portalu. Dokument ten jest albo wypisywany przez operatora klienta albo importowany z systemu użytkowanego przez przedsiębiorcę w jego firmie.

Dzięki Navireo ERP, księgowanie/dekretacja odbywa się w poszczególnych podmiotach, korzystających z usługi księgowości dla biznesu ING. Za pomocą biura automatycznie wykonywane są też niemal wszystkie operacje, takie jak naliczanie i wysyłka deklaracji: PIT, CIT, ZUS oraz sprawozdań, a także analizy wskaźników finansowych przedsiębiorstwa.

Poruszanie się w jednej aplikacji systemu Navireo, bez konieczności przełączania się na inne środowiska pracy, znacząco upraszcza pracę operatora w biurze księgowym, zwiększając jego wydajność. Informacje o obsługiwanych podmiotach są odseparowane w osobnych bazach danych.

Nadzór nad wdrożeniem sprawowany był przez specjalistów firmy InsERT. Prace prowadzone były tzw. metodyką zwinną, dzięki czemu uruchomienie systemu nastąpiło już po około 3 m-cach od daty podpisania umowy. Sprawdzone systemy specjalistyczne zapewniają zgodność z przepisami prawa i pozostałe merytoryczne aktualizacje, dzięki czemu w pracach rozwojowych można skupić się na nowych funkcjonalnościach Navireo ERP, w tym optymalizacji czynności operatorów systemu.

ING Usługi dla Biznesu S. A. jest częścią grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Spółka jest operatorem usługi ING Księgowość oraz portalu ING KsięgowośćOnLine. Jest także członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ING Księgowość powstała w odpowiedzi na potrzeby klientów ING, którzy sygnalizowali chęć korzystania z usług księgowych oraz kadrowo-płacowych. Szybko dostrzeżono zalety połączenia usług banku oraz biura rachunkowego: sprawny monitoring należności, proste regulowanie zobowiązań, szybszy dostęp do kredytu, bezpieczeństwo danych oraz informacji, dostęp do nowoczesnych technologii.

Marka ING Księgowość łączy cechy dużej korporacji (m.in.: bezpieczeństwo, sprawne procesy, wysoka jakość pracy) z cechami przypisywanymi lokalnym biurom rachunkowym - elastycznością w sposobie wykonania usługi, indywidualnym podejściem do potrzeb klienta czy bezpośrednim kontaktem. Tworzy nowe standardy cyfryzacji w obszarze kojarzonym z dokumentacją papierową. Ogranicza zużycie papieru, aby działać ekologicznie, szybciej i taniej.

Specjalizacja to podstawa dobrego serwisu, dlatego obsługiwany jest wyłącznie obszar pełnych ksiąg rachunkowych. Księgowi nie zajmują się tematami pracowniczymi – do tego obszaru dedykowani są specjaliści kadrowo-płacowi. Wykorzystywane jest wsparcie ekspertów z obszaru doradztwa podatkowego oraz prawnego, a pracownicy są stale szkoleni.

Navireo to system klasy ERP adresowany do firm z sektora MŚP stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. System można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników. Pomimo bogatej funkcjonalności pozostaje przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Rozbudowa Navireo jest bardzo prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem bibliotece programistycznej możliwe jest stworzenie rozwiązań spełniających nawet bardzo nietypowe wymagania klienta. Modułowa budowa sprawia, że nie ma konieczności wdrażania całego systemu. Więcej informacji: www.navireo.pl

InsERT S.A. jest największym w kraju – pod względem liczby sprzedanych licencji – producentem oprogramowania dla firm. Strategia firmy polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał blisko 700 tys. licencji, a rozwiązania oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia. Oferta firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych. Najbardziej popularne systemy Insertu to: Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo, Gestor nexo, systemy linii InsERT GT oraz ERP Navireo.