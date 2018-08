ERP wzmacnia branżę medyczną

Recomedic rozwija działalność dzięki ERP Navireo

Ekspansja branży medycznej przyczynia się do wzrostu popularności systemu Navireo ERP firmy InsERT, uwzględniającego specyficzne potrzeby firm z tego sektora. Narzędzie wdrożyły już m.in. DaVita – światowy dostawca usług w obszarze opieki zdrowotnej, prowadzący w Polsce 50 ośrodków dializ, czy Spółdzielnia Europejska Flandria, posiadająca sieć sklepów medycznych, wypożyczalni sprzętu medycznego oraz apteki społeczne. Szanse rozwojowe, jakie niesie zastosowanie zintegrowanego oprogramowania, wykorzystuje też od niedawna – istniejący od ponad 20 lat na rynku – Recomedic.

– Navireo ERP znacząco usprawnił zarządzanie naszym przedsiębiorstwem, przełożył się też na prostszą i efektywniejszą obsługę klienta – mówi Damian Mącznik, właściciel Recomedic. – Ponieważ firma cały czas się rozwija, potrzebowaliśmy narzędzia, które będzie elastyczne i pozwoli na dodawanie kolejnych modułów i funkcjonalności, bez konieczności szukania i wdrażania innych systemów ERP.

Duża liczba klientów i kontrahentów Recomedic, a także zwiększająca się ilość obsługiwanych procesów i zadań do wykonania zrodziła potrzebę zastosowania narzędzia, które uporządkuje i zintegruje zarządzanie w firmie. Obszarem najbardziej wrażliwym okazała się logistyka i obsługa klienta. Firma poszukiwała otwartego systemu, który zapewnia wymianę informacji z innymi programami, szczególnie CAD, oferującymi możliwość importu danych z list materiałowych.

Dzięki oferowanym przez system rozwiązaniom oraz szybkiemu udostępnianiu kompletnych, dotychczas niedostępnych danych, zdecydowanie poprawił się proces obsługi klienta. Zaimplementowane usprawnienia pozwoliły na przekierowanie zasobów, dotychczas marnowanych na wyszukiwanie i przetwarzanie podstawowych informacji, na rozwój przedsiębiorstwa. Wprowadzone modyfikacje, m.in. w wydrukach dokumentów, uczyniły je bardziej czytelnymi i kompletnymi, przekładając się na wyraźny spadek reklamacji oraz zapytań kierowanych przez klientów i kontrahentów.

Na decyzję o wyborze systemu Navireo ERP wpływ miała jego rozbudowana funkcjonalność, otwartość oraz przede wszystkim możliwość dostosowania go do specyficznych potrzeb Recomedic. To właśnie pełna kastomizacja systemu, m.in. poprzez rozwiązania udostępniane w Sferze Navireo oraz Fabryce Obiektów, zadecydowały o ostatecznym wyborze. Istotne znaczenie odegrała także dostępność obsługi technicznej, posprzedażowej oraz koszty.

Wdrożenie Navireo ERP w spółce Recomedic przeprowadziła firma AJ SERWIS.

Recomedic jest obecny na rynku medyczno-rehabilitacyjnych od ponad 20 lat. Zajmuje się dystrybucją i produkcją części i akcesoriów do wózków inwalidzkich, łóżek szpitalnych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz artykułów dedykowanych osobom w podeszłym wieku (+50). Kooperuje z grupą międzynarodowych, wyselekcjonowanych dostawców, którzy gwarantują wysoką jakość produktów, krótkie terminy dostaw oraz atrakcyjne ceny. W ramach usług Recomedic oferuje m.in.: obróbkę skrawaniem CNC, obróbkę profili i blach, produkcję części z tworzyw sztucznych, produkcję elementów gumowych itp. Współpracuje z producentami sprzętu rehabilitacyjnego, a także branżowymi sklepami i serwisami.

