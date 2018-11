Motoryzacyjny Granning przyspiesza z systemem ERP

Szybki rozwój Granning na polskim rynku stworzył potrzebę wdrożenia kompleksowych rozwiązań informatycznych, integrujących zarządzanie firmą. Dystrybutorowi zależało na systemie uwzględniającym indywidualne potrzeby poszczególnych stanowisk pracy oraz umożliwiającym konfigurację interfejsu po angielsku, wraz z tworzeniem i modyfikacjami zestawień w tym języku. Po analizie dostępnych na rynku rozwiązań, spółka zdecydowała się na polski system ERP, wykorzystywany z powodzeniem przez inne firmy z branży, np. Cer Motor czy Premar.

Wdrożenie Navireo ERP w Grannig Polska zintegrowało i usprawniło jej działalność oraz podniosło wydajność, co z kolei przełożyło się generowanie większych zysków. Uporządkowano i podniesiono efektywność zarządzania magazynem i logistyką. Przeprowadzono integrację produktową z dostawcami, a także wprowadzono mechanizm importów cenników z plików dostawców.

„System Navireo jest dokładnie tym, czego szukaliśmy. Jego elastyczność pozwoliła dostosować go do potrzeb naszego przedsiębiorstwa, dając pracownikom skuteczne narzędzia do realizacji codziennych czynności, w tym przede wszystkim zarządzania gospodarką magazynową” – mówi Bartłomiej Rózga, członek zarządu Granning Polska.

System umożliwił również realizację zakupów i sprzedaży unijnej, przeprowadzanie złożonych analiz, dedykowanych raportów oraz deklaracji intrastat, także w języku angielskim. Navireo ERP odpowiada też za księgowość oraz umożliwia łączenie się użytkownika zdalnie w innych lokalizacjach. Zastosowanie nowego narzędzia dało możliwość wprowadzania niezbędnych zmian w organizacji pracy, które przyczyniają się do realnej optymalizacji prowadzonych działań.

Navireo ERP, jako zintegrowane i elastyczne rozwiązanie, zagwarantowało spółce usprawnienie i zautomatyzowanie zachodzących w firmie procesów, z opcją dalszego wzrostu. Doceniono otwartą, dającą się rozbudowywać o indywidualne rozwiązania i bogatą funkcjonalność systemu oraz jego intuicyjność i łatwość obsługi. Dużą zaletą Navireo ERP okazała się także obsługa posprzedażowa oraz odpowiednio krótki czas wdrożenia, które przeprowadziła firma Atisoft.

Granning Polska sp. z o.o. jest częścią Granning Group – jednego z wiodących w Europie dostawców części do samochodów ciężarowych i naczep. Firma posiada w swojej ofercie: miechy pneumatyczne, resory piórowe, panele kabinowe, oświetlenie samochodowe, lusterka, zaciski hamulcowe, siłowniki hamulcowe, amortyzatory i wiele innych części sprzedawanych pod marką Airsprings.com. Jest też importerem i dystrybutorem światowych marek, takich jak Firestone, Goodyear, SV, Sabo, Wabco, Textar czy Covind. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie, a swoje produkty dystrybuuje do ponad 25 krajów, gwarantując przy tym błyskawiczną realizację zamówień.

Navireo to system klasy ERP adresowany do firm z sektora MŚP stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. System można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników. Pomimo bogatej funkcjonalności pozostaje przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Rozbudowa Navireo jest bardzo prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem bibliotece programistycznej możliwe jest stworzenie rozwiązań spełniających nawet bardzo nietypowe wymagania klienta. Modułowa budowa sprawia, że nie ma konieczności wdrażania całego systemu. Więcej informacji: www.navireo.pl

InsERT S.A. jest największym w kraju – pod względem liczby sprzedanych licencji – producentem oprogramowania dla firm. Strategia firmy polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał ponad 700 tys. licencji, a rozwiązania oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia. Oferta firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych. Najbardziej popularne systemy Insertu to: Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo, Gestor nexo, systemy linii InsERT GT oraz ERP Navireo.