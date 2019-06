Branża obuwnicza stawia na ERP

Sieć obuwnicza CASU modernizuje sprzedaż z Navireo ERP

System Navireo ERP usprawnił obsługę poszczególnych procesów biznesowych – w szczególności sprzedażowych – w całej sieci CASU. Zorganizował magazyn oraz sprawną wymianę danych pomiędzy centralą a sklepami stacjonarnymi i internetowym. Umożliwił także dokonywanie inwentaryzacji cząstkowych, dzięki którym nie trzeba zamykać sklepu na czas spisów lub wyrywkowych kontroli. Wczytywanie danych z kolektorów pozwoliło natomiast znacząco przyspieszyć prowadzone czynności, gwarantując firmie większą wydajność przy zmniejszonym nakładzie pracy.

– Wdrożenie Navireo ERP było trafioną decyzją – mówi Krzysztof Gała, administrator sieci w firmie Ilscy. – System usprawnił zarządzanie całą firmą, w tym procesami sprzedaży naszej sieci CASU. Zagwarantował m.in. efektywne rezerwacje towarów dla kanału internetowego, nawet gdy zamówienie kompletowane jest ze stanów kilkunastu naszych sklepów stacjonarnych – podkreśla Krzysztof Gała.

Navireo ERP pozwolił również na zaimplementowanie modułu planowania przesunięć, co jest bardzo przydatne dla wszelkiego rodzaju sieci sprzedaży. Moduł ten umożliwia planowanie przesunięć towarów rotujących oraz nierotujących pomiędzy sklepami na bazie informacji bieżących oraz analizy historii sprzedaży. Pozwala też generować zbiorcze przesunięcia dokumentami MM.

Ilscy zdecydowali się na wdrożenie systemu Navireo ERP, który poza szeroką podstawową funkcjonalnością pozwala wprowadzać liczne modyfikacje, gwarantując obsługę indywidualnych potrzeb użytkowników. Dzięki temu firma mogła zaimplementować w Navireo dedykowane funkcjonalności, które zostały opracowane na bazie doświadczeń z poprzednim systemem. Pozwoliło to nie tylko usprawnić działalność sieci, ale również zachować dotychczasowe procesy, a co za tym idzie – przyzwyczajenia pracowników. Zastosowany stabilny system z bazą danych zagwarantował niezawodność wszystkich operacji i wykluczył awarie. Doceniono także formę licencjonowania oraz sprawną opiekę posprzedażową, w tym dostępność serwisu i pomocy technicznej.

System Navireo ERP jest dostosowany do wymogów branży. Wykorzystywany jest w wielu odzieżowych sieciach sprzedaży, w tym tak znanych, jak BADURA, VOLCANO czy ptakmoda.com.

Wdrożenie Navireo ERP w firmie Ilscy zrealizowała firma BIELbit. Prace zostały przeprowadzone zdalnie. We wdrożenie zaangażowane były dwie osoby reprezentujące firmę Ilscy, odpowiedzialne za współpracę w obszarze Navireo ERP oraz integrację z e-sklepem, a także koordynator projektu po stronie firmy wdrożeniowej.

Prace zostały podzielone na dwa etapy. W I opracowano import danych oraz dedykowane funkcjonalności edycji danych i przygotowania przesunięć. Na programie z próbnym importem przeprowadzono szkolenia i konfigurację systemu, a także weryfikację poprawności importu. Etap II to import startowy pełnych danych, rozpoczęcie pracy w systemie przez sklepy oraz uzupełnienie dedykowanych funkcjonalności.Dzięki takiemu rozplanowaniu czynności praca w całej sieci rozpoczęła się płynnie, bez konieczności zamykania placówek handlowych.

Firma Ilscy, z siedzibą we Wschowie, prowadzi sieć sklepów obuwniczych typu multibrand pod marką CASU, zlokalizowanych przy ulicach handlowych oraz w centrach handlowych w różnych regionach Polski (17 sklepów). W 2008 roku uruchomiony został sklep internetowy www.casu.pl , dostępny także dla klientów za granicą. Przedsiębiorstwo posiada w swojej ofercie szeroki asortyment obuwia i akcesoriów dla klientów z każdej grupy wiekowej, czyli sprowadzane z całej Europy buty, torby, torebki, galanterię i dodatki.

Navireo to system klasy ERP adresowany do firm MŚP i dużych stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. System można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników. Pomimo bogatej funkcjonalności pozostaje przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Rozbudowa Navireo jest bardzo prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem bibliotece programistycznej możliwe jest stworzenie rozwiązań spełniających nawet bardzo nietypowe wymagania klienta. Modułowa budowa sprawia, że nie ma konieczności wdrażania całego systemu. Więcej informacji: www.navireo.pl

InsERT S.A. jest największym w kraju – pod względem liczby sprzedanych licencji – producentem oprogramowania dla firm. Strategia firmy polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał ponad 730 tys. licencji, a rozwiązania oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia. Oferta firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych. Najbardziej popularne systemy Insertu to: Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo, Gestor nexo, systemy linii InsERT GT oraz ERP Navireo.