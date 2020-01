Stalowy lider z Wielkopolski zwiększa efektywność dzięki Navireo ERP

– Wdrożenie Navireo ERP dało nam praktycznie nieograniczone możliwości integracji oraz automatyzacji we wszystkich obszarach działalności firmy – mówi Łukasz Kaczmarek, prezes KA4. – To otwarte narzędzie, dzięki któremu na bieżąco możemy wprowadzać kolejne nowe funkcjonalności, podążając za zmianami w naszej spółce lub je kreując, a także usprawniając istniejące procesy – dodaje Łukasz Kaczmarek.

KA4 zajmuje się handlem wyrobami stalowymi, hutniczymi, elementami kutymi oraz automatyką do bram i rolet. Jest liderem sprzedaży stali w Wielkopolsce. Dzięki wdrożeniu Navireo ERP wszystkie działy spółki zostały zintegrowane. System poprawił jakość i szybkość obsługi klienta, a to wyeliminowało konieczność zatrudniania dodatkowych pracowników. Zredukowano również ilość błędów w relacjach z klientami, które wcześniej zdarzały się z powodu zbyt rozproszonego systemu dostępu do danych. Poprzez scalenie procesów handlowych z finansowo-księgowymi uzyskano błyskawiczny dostęp do danych finansowych, co przełożyło się na bardziej efektywne kierowanie spółką. Zwiększono dyscyplinę w zarządzaniu marżą dzięki zautomatyzowaniu kontroli nad cenami i stanami magazynowymi. Został wprowadzony nowy kanał sprzedaży w internecie, co spowodowało jej wzrost i zwiększenie bazy klientów.

KA4 przed wdrożeniem systemu ERP wykorzystywała tzw. program pudełkowy, który wraz z rozwojem spółki był rozbudowywany o nowe dodatki funkcjonalne. Z czasem skala i zakres działalności firmy oraz rozbudowa o kolejne działy sprawiły, że pojawiła się potrzeba wdrożenia nowego zintegrowanego systemu, który będzie sprawnie zarządzał wszystkimi obszarami biznesowymi, ze szczególnym naciskiem na zamówienia, sprzedaż czy zarządzanie magazynem, w połączeniu z księgowością i finansami.

Navireo ERP spełniał wszystkie oczekiwania funkcjonalne spółki i dawał możliwość pracy na tej samej bazie danych, bez konieczności skomplikowanych operacji migracyjnych. Wdrożenie mogło zostać zrealizowane bez przerw w pracy i bez konieczności reorganizacji infrastruktury informatycznej.

Wdrożenie Navireo ERP w spółce KA4 przeprowadziła firma WAGATECH Przemysław Chrząstowski. Proces został podzielony na kilka etapów. Wykonano czynności przygotowawcze, zostały omówione potrzeby, zamknięto kwestie licencjonowania. W pierwszej kolejności wdrożono moduły handlu, zakupów, księgowości. Zostały nadane odpowiednie uprawnienia, a interfejs został dostosowany do użytkowników. Następnie uruchomiono księgowość. W kolejnych krokach wykonano prace programistyczne rozszerzające system o nowe funkcjonalności i zaimplementowano je do systemu.

Platforma systemowa KA4 oparta jest o serwer działający pod kontrolą oprogramowania Windows Server 2016, a baza danych pracuje na oprogramowaniu MS SQL Server 2017 Standard. Centrala działa lokalnie w architekturze klient-serwer, natomiast pracownicy oddziału łączą się do serwera za pomocą pulpitu zdalnego. Wszystkie komputery wyposażone są w system operacyjny Windows 10 i pracują w domenie.

W najbliższym czasie KA4 planuje wdrożenie usprawnień magazynowo-logistycznych, czyli obsługę wydań magazynowych za pomocą kolektorów danych oraz polepszenie kontrolingu poprzez integrację Navireo ERP z wagami samochodowymi. W dalszej kolejności przewiduje też integrację z automatycznymi regałami wysokiego składowania.

KA4 zajmuje się handlem wyrobami stalowymi, hutniczymi, elementami kutymi oraz automatyką do bram i rolet. Jest liderem sprzedaży stali w Wielkopolsce. W 2010 roku spółka rozpoczęła dystrybucję wyrobów hutniczych wraz z materiałami niezbędnymi do ich przetwarzania. Obecna siedziba firmy znajduje się w Kołaczkowicach. Bardzo dobrze zaopatrzony magazyn zapewnia odbiorcom stały dostęp do produktów. Firma posiada także oddział, a towar dostarcza własnym transportem bezpośrednio do klienta. Spółka coraz prężniej rozwija dział sprzedaży internetowej, gdzie za pośrednictwem własnego e-sklepu oraz portalu aukcyjnego sprzedaje elementy kute oraz automatykę do bram i rolet.

Navireo to system klasy ERP adresowany do firm z sektora MŚP stawiających wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. System można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników. Pomimo bogatej funkcjonalności pozostaje przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Rozbudowa Navireo jest bardzo prosta. Dzięki dostarczonej wraz z systemem bibliotece programistycznej możliwe jest stworzenie rozwiązań spełniających nawet bardzo nietypowe wymagania klienta. Modułowa budowa sprawia, że nie ma konieczności wdrażania całego systemu. Więcej informacji: www.navireo.pl

InsERT S.A. jest największym w kraju – pod względem liczby sprzedanych licencji – producentem oprogramowania dla firm. Strategia firmy polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał ponad 750 tys. licencji, a rozwiązania oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia. Oferta firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych. Najbardziej popularne systemy Insertu to: Subiekt nexo, Rachmistrz nexo, Rewizor nexo, Gratyfikant nexo, Gestor nexo, Subiekt 123, systemy linii InsERT GT oraz Navireo ERP.