Nowy system rezerwacji dla branży medycznej

zarezerwuj.pl – system rezerwacji w gabinecie lekarskim i przychodni

InsERT, krajowy lider rynku oprogramowania dla MSP, udostępnia zarezerwuj.pl – nową aplikację do zarządzania rejestracjami i wizytami dla podmiotów z branży medycznej. System obsługuje rezerwacje internetowe, telefoniczne, a także złożone na miejscu.

zarezerwuj.pl to już sprawdzona aplikacja webowa do zarządzania rezerwacjami wizyt w gabinetach lekarskich oraz przychodniach. Obsługa rejestracji, wyszukiwanie wolnych terminów, historia wizyt, tworzenie grafików – aplikacja automatyzuje te i wiele innych procesów. W efekcie znacząco skraca czas niezbędny do zarejestrowania się, zwiększa zadowolenie pacjentów i efektywność działalności, co z kolei w prosty sposób przekłada się na zwiększenie przychodów.

Z aplikacji korzystają gabinety lekarskie, przychodnie oraz placówki świadczące inne usługi medyczne. Pracownia RTG Profim z Gdańska wykorzystała zarezerwuj.pl do zautomatyzowania i uproszczenia procedur związanych z obsługą rezerwacji badań oraz sprawnego informowania pacjentów o wizytach. Natomiast pacjenci przychodni medycyny pracy w Skierniewicach dzięki aplikacji mogą bez wychodzenia z domu zarezerwować badania w dogodnym dla siebie terminie za pomocą kilku kliknięć.

Więcej informacji na https://zarezerwuj.pl/system-rezerwacji-dla-gabinetow-lekarskich-i-przychodni

zarezerwuj.pl przeszedł proces integracji i certyfikacji z popularną platformą Zoom, dzięki czemu użytkownicy mogą umawiać wideospotkania bezpośrednio w aplikacji, a uczestnikom przesyłane są powiadomienia z odpowiednimi zaproszeniami i linkami. To pierwsze polskie rozwiązanie z tego sektora w markecie Zoom.

Aplikację można testować przez miesiąc bezpłatnie.

Intuicyjny terminarz

Kalendarz wizyt pozwala błyskawicznie dodać rezerwacje złożone w gabinecie, na recepcji lub telefoniczne. Możliwa jest praca w widoku miesięcznym, tygodniowym lub dziennym.

Powiadomienia SMS

Specjalny mechanizm wysyłania SMS-ów umożliwia przesłanie potwierdzenia rezerwacji oraz przypomnienia o nadchodzącej wizycie. Każdy termin jest na wagę złota, a dzięki powiadomieniom zmniejsza się ryzyko, że pacjent nie dotrze w umówionym terminie. Użytkownicy otrzymują na start pakiet bezpłatnych SMS-ów.

Raporty i dokumenty

zarezerwuj.pl umożliwia szybki dostęp do najważniejszych informacji biznesowych – jedno kliknięcie wystarczy do wywołania raportów o przychodowości i popularności usług oraz najważniejszych danych o pacjentach. Aplikacja pomaga także tworzyć cenniki i grafiki pracy.

Formularz rezerwacji na stronie

Pacjenci mogą zarezerwować wizytę w gabinecie czy przychodni za pomocą widgetu umieszczonego na stronie www gabinetu. To wygodna metoda rejestracji pacjentów – bez rozmów telefonicznych czy wcześniejszej wizyty w przychodni..

Płatności online

Dzięki wbudowanym w system płatnościom online rezerwacje usług są także możliwe po opłaceniu zaliczki lub całej należnej kwoty.

Na stronie https://zarezerwuj.pl/system-rezerwacji-dla-gabinetow-lekarskich-i-przychodni dostępne są tutoriale, czyli bezpłatne przewodniki online, które krok po kroku pokazują, jak rozpocząć pracę z aplikacją i obsługiwać rezerwacje w branży medycznej.

InsERT jest największym w kraju – pod względem liczby sprzedanych licencji – producentem oprogramowania dla firm. Strategia firmy polega na tworzeniu programów wysokiej jakości, które jednocześnie są przyjazne w użytkowaniu i na tyle uniwersalne, by mogły spełniać wymagania bardzo różnych odbiorców. Dotychczas InsERT sprzedał ponad 780 tys. licencji, a systemy oferowane przez spółkę wielokrotnie zdobywały najważniejsze tytuły i wyróżnienia. Oferta firmy obejmuje kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie małymi i średnimi firmami, począwszy od obsługi działu handlowego i gospodarki magazynowej, po programy z zakresu księgowości i finansów, rozwiązania przeznaczone dla działów kadr i płac oraz programy dla użytkowników indywidualnych.